Covid, oggi 30.810 casi e 142 morti: il bollettino del 27 dicembre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 27 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 30.810 Decessi: 142 Tamponi effettuati: 343.968 Terapie intensive: +37 Tasso di positività: 9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 537.504 casi totali: 5.678.112 Decessi: 136.753 Guariti: 5.003.855 In Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, sono stati registrati 30.810 nuovi casi di Covid-19 e 142 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 24.833 e 81 i morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 343.968 tamponi effettuati (ieri erano stati 217.052): il tasso di positività è al 9%, in calo rispetto a ...

