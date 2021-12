Covid | Meloni | ‘da governo scelte disastrose | faccia mea culpa’**

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “LedelDraghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro senza precedenti: far credere agli italiani che la vaccinazione avrebbe reso immuni dal Covid e che sarebbe bastato il green pass per avere la ‘garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose'”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, GiorgiaL'articolo proviene da Ildenaro.it.

... accanto ad una tendenziale stabilità del PD, emerge la crescita del partito di Giorgiache, ...Demopolis - emerge chiara una inedita voglia di stabilità per fronteggiare la nuova emergenza...La prima è anche questi dati ci ribadiscono ancora una volta come il- 19 abbia inciso ... La terza - permettete una piccola nota polemica - riguarda la nota battuta di Giorgiasul RdC come ...Roma, 27 dic. (Adnkronos Salute)()() – Terapie intensive in Italia oltre la soglia critica. La media nazionale dell’occupazione di pazienti Covid-19 dei posti letto nei reparti di rianimazione è salit ...Giorgia Meloni ha sferrato un nuovo attacco al governo sul Covid, sulla scia di quanto detto dall'Oms sulla ventilazione degli ambienti chiusi.