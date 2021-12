Covid | l' allarme di Ricciardi | «A gennaio 100mila casi al giorno | ma nessun lockdown totale»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La fase di picco della nuova ondata diin Italia dominata dalla variante Omicron non è ancora arrivata, anzi apotrebbe toccare i 100 mila nuovigiornalieri. Ad esserne certo il professore Walter, consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza. «L'impennata deiè impetuosa ma grazie al vaccino preme poco sulla rete ospedaliera rispetto al passato. Aandremo oltre i 100 mila contagi al» - ha detto a Il Messaggero.non crede ad un nuovoMa sull'ipotesi di un nuovoritiene che non arriverà questo momento: «Non credo tornerà il...

... ' La quarta ondatanessuno si aspettava potesse essere così potente. C'è da sperare che sia ... Ci sono ospedali in Lombardia che stanno valutando l'estensione, questo è un. Per la prima ...... dovute probabilmente a casi di positività alin famiglia". Stando alle stime dell'associazione di categoria, la situazione è uguale non solo nella stessa provincia, tra Lecce, Maglie, Galatina ...Bollettino coronavirus Italia, i dati del Ministero della Salute sull'emergenza sanitaria aggiornati a lunedì 27 dicembre 2021: le ultime notizie.“Esattamente l’opposto di quanto affermato da Draghi. Il 58,9% dei morti, quindi, aveva ricevuto almeno una dose e il 41,1% non era vaccinato. Nel corso del suo intervento il Presidente del Consiglio ...