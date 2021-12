Covid, la Francia anticipa ulteriormente il booster: sarà dopo 3 mesi | Via libera anche al Super Green pass (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il governo francese ha deciso d' introdurre il pass vaccinale , l'equivalente del Super Green pass italiano, a partire dal 15 gennaio, previo voto del parlamento. Inoltre da martedì sarà possibile ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il governo francese ha deciso d' introdurre ilvaccinale , l'equivalente delitaliano, a partire dal 15 gennaio, previo voto del parlamento. Inoltre da martedìpossibile ...

