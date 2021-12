Covid Italia, terapie intensive oltre soglia critica (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - Le terapie intensive in Italia oltre la soglia critica. E' il dato di oggi sulla gestione dell'emergenza Covid negli ospedali. E' stata inoltre raggiunta la soglia critica del 15% per l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari. La media nazionale dell'occupazione di pazienti Covid-19 dei posti letto nei reparti di rianimazione è salito dal giorno di Natale al 12%, 2 punti percentuali sopra il livello del 10%, considerato critico. Si conferma così un costante aumento, dopo che il 14 dicembre si era toccata la soglia del 10%, salita all'11% il 17 dicembre, e al 12% il 25 dicembre. Gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), per quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - Leinla. E' il dato di oggi sulla gestione dell'emergenzanegli ospedali. E' stata inraggiunta ladel 15% per l'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari. La media nazionale dell'occupazione di pazienti-19 dei posti letto nei reparti di rianimazione è salito dal giorno di Natale al 12%, 2 punti percentuali sopra il livello del 10%, considerato critico. Si conferma così un costante aumento, dopo che il 14 dicembre si era toccata ladel 10%, salita all'11% il 17 dicembre, e al 12% il 25 dicembre. Gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), per quanto ...

