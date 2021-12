Covid Italia, Gismondo: “Dobbiamo pretendere vaccini nuovi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) A un anno dall’avvio delle vaccinazioni anti-Covid in Italia, “ricordo che ancora ci stiamo vaccinando con” prodotti pensati contro “il virus ‘nonno’, quello di Wuhan”, la megalopoli cinese primo epicentro della pandemia di coronavirus. “Oggi Dobbiamo pretendere vaccini nuovi”, dice all’Adnkronos Salute la microbiologa Maria Rita Gismondo, nel primo anniversario del V-Day del 27 dicembre 2020. “Siamo a un anno dal giorno in cui è stata inoculata la prima dose. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro – premette la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – ma adesso è giunto il momento di cambiare. Dobbiamo pretendere vaccini ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) A un anno dall’avvio delle vaccinazioni anti-in, “ricordo che ancora ci stiamo vaccinando con” prodotti pensati contro “il virus ‘nonno’, quello di Wuhan”, la megalopoli cinese primo epicentro della pandemia di coronavirus. “Oggi”, dice all’Adnkronos Salute la microbiologa Maria Rita, nel primo anniversario del V-Day del 27 dicembre 2020. “Siamo a un anno dal giorno in cui è stata inoculata la prima dose. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro – premette la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano – ma adesso è giunto il momento di cambiare....

