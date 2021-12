Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 27 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre le terapie intensive superano la soglia critica e 7 regioni sono in zona gialla - Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano - ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 5.065 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 27 dicembre 2021 in Lombardia, secondo i dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ilcon i numeriinoggi, lunedì 272021, dati e news dellae del ministero della Salute - regione per regione - suda coronavirus, ricoveri e morti. Mentre le terapie intensive superano la soglia critica e 7sono in zona gialla - Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano - ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 5.065 i nuovida Coronavirus oggi, lunedì 272021 in Lombardia, secondo i dati ...

