Covid, Israele riduce lista rossa. Fuori anche l'Italia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Israele ha ridotto l'elenco dei Paesi in cui agli israeliani è vietato viaggiare, ma ha aggiunto il Messico. La nuova lista entrerà in vigore il 30 dicembre a mezzanotte. L'elenco così modificato degli Stati rossi includerà Messico, Stati Uniti, Canada, Etiopia, Francia, Ungheria, Sudafrica, Nigeria, Portogallo, Spagna, Svizzera, Tanzania, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.Allo stesso tempo, Israele ha rimosso il resto dei 69 Paesi che erano nell'elenco, inclusa la maggior parte delle nazioni africane e Italia, Irlanda, Germania e altri ancora. Questi Paesi si uniscono a un elenco di Paesi arancioni verso i quali esiste un severo avviso di viaggio ma nessun divieto. Il ministero della Sanità raccomanda agli israeliani di non viaggiare affatto.

