Covid, Israele avvia la sperimentazione clinica per la quarta dose di vaccino. La prima somministrazione a un professore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Da oggi, lunedì 27 dicembre, è partita la sperimentazione clinica per inoculare la quarta dose di vaccino anti Coronavirus. È Israele il Paese capofila dell'iniziativa. Nello specifico, sono stati scelti per i test 150 dipendenti dello Sheba Medical Center di Ramat Gan, poco fuori Tel Aviv. Un portavoce dell'ospedale ha spiegato che lo studio «si concentrerà sull'efficacia del vaccino nella produzione di anticorpi e sulla sua sicurezza, al fine di accertare se sarà utile o meno estendere un secondo booster alla popolazione in generale». L'opportunità di effettuare una quarta dose è in discussione già da qualche settimana tra le autorità sanitarie nazionali, per proteggere i soggetti vulnerabili dalla nuova ondata di contagi, ...

NicolaPorro : ???? La quarta dose in #Israele, ecco lo scenario che potrebbe prospettarsi???? - Agenzia_Ansa : Israele ordina 100mila pillole Paxlovid contro il Covid. E' il primo trattamento orale e domiciliare contro il Covi… - GiovaQuez : In Israele booster dopo 3 mesi dal completamento del ciclo vaccinale #COVID - cordaro_enzo : RT @autocostruttore: Israele autorizza in emergenza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. Un altro farmaco di cui non si conoscono gli… - Daniele8Morelli : Vaccini #covid: in Israele al via la #quartadose. La prima donna a riceverla è un'infermiera -