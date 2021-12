Covid, ipotesi quarantena ridotta con terza dose. Governo convoca Cts per il 29 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'esecutivo sta valutando la possibilità di introdurre nuove regole. Numerosi i politici che chiedono di accorciare i tempi di isolamento, attualmente di 7 giorni, per chi ha già ricevuto il booster. Gli esperti invece si dividono. Ecco le varie posizioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'esecutivo sta valutando la possibilità di introdurre nuove regole. Numerosi i politici che chiedono di accorciare i tempi di isolamento, attualmente di 7 giorni, per chi ha già ricevuto il booster. Gli esperti invece si dividono. Ecco le varie posizioni

