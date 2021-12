Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 27 dicembre 2021: 5065 nuovi casi e 12 decessi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con 44.221 tamponi effettuati è di 5.065 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'11,4% (ieri 13,2%). In aumento i ricoverati in terapia ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con 44.221 tamponi effettuati è di 5.065 il numero didiregistrati in, con un tasso di positività in calo all'11,4% (ieri 13,2%). In aumento i ricoverati in terapia ...

