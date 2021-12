Covid: in Campania 2.291 nuovi casi e 14 morti, aumentano i ricoveri (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 2.291 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 30.187 test. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari al 7,58%. Sono 14 i... Leggi su ilmattino (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 2.291 icasi di-19 emersi ieri indall'analisi di 30.187 test. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari al 7,58%. Sono 14 i...

