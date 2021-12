Advertising

TV7Benevento : **Covid: il musicista Caetano Veloso e la moglie positivi al virus**... - Dimsuonosoft : 'Dopo una settimana di risultati negativi dai test quotidiani giustamente richiesti dalle produzioni di show telev… - LorenzoTersi : L’anno che verrà, visto da due romagnoli a Milano e Roma: il musicista Danilo Rossi e il manager Lorenzo Tersi - ultimenews24 : Brian May, chitarrista dei Queen, ha rivelato di essere risultato positivo al Covid. Un post su Instagram del music… - VELOSPORT1960 : Brian May, chitarrista dei Queen, ha rivelato di essere risultato positivo al Covid. Un post su Instagram del music… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid musicista

Il Tempo

... Paulinha (Lavigne, sua moglie, ndr) ed io siamo risultati positivi al- 19 . Il79enne lo ha scritto su Twitter da Bahia, la sua regione d'origine dove si trova da cinque giorni. '...Evento organizzato dall'Associazione Musicamica con la Direzione Artistica dellae docente di flauto traverso Giovanna Savino, nel rispetto delle normative anti. Per informazioni su ...Il Report infettivologico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha analizzato le conseguenze dell’assenza a Capodanno dei limiti di legge agli ospiti al cenone in casa «Ora il pericolo sono i ceno ...Ieri, 26 dicembre, tanta gente in chiesa per il consueto concerto di Natale tornato dopo un anno di assenza dovuto alla pandemia ...