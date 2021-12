Covid, il bollettino di oggi 27 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 27 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 30.810 contagi, 142 morti, 9.992 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 343.968 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi all’9% (-2,5%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +37, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +503 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Netflix, stangata contro gli account ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi27: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 30.810 contagi, 142 morti, 9.992 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 343.968 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaall’9% (-2,5%) Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +37, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +503 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Netflix, stangata contro gli account ...

