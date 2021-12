COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: contagi in crescita in città (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 326 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 136 persone: – 1, residente nel comune di Andretta; – 9, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 7, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avella; – 16, residenti nel comune di Avellino; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bonito; – 3, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 3, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Greci; – 11, residenti nel comune di Grottaminarda; – 5, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Marzano di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 326 tamponi effettuati sono risultate positive al136 persone: – 1, residente nel comune di Andretta; – 9, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 7, residenti nel comune di Atripalda; – 9, residenti nel comune di Avella; – 16, residenti nel comune di; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Bonito; – 3, residenti nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 3, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Greci; – 11, residenti nel comune di Grottaminarda; – 5, residenti nel comune di Lioni; – 3, residenti nel comune di Marzano di ...

