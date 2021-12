Covid, Gravina indica la via: “Super Green Pass anche nel mondo del pallone!” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid: “Il calcio non può fermarsi, è linfa per almeno 12 settori merceologici diversi, per settori molto importanti del nostro Paese. Dobbiamo stare più attenti e mi piacerebbe confrontarmi con scienziati e specialisti che possano indicarci la strada per arrivare a delle condizioni ideali.” Gabriele Gravina La pandemia continua a tenere in apprensione l’intero sistema calcistico, costretto a far fronte ad una situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più delicata. A questo proposito, Gravina si è soffermato successivamente sull’ipotesi di inserire il Super Green Pass anche nel calcio: ““Il 97-98% ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FIGC Gabrieleha fatto il punto della situazione sull’emergenza: “Il calcio non può fermarsi, è linfa per almeno 12 settori merceologici diversi, per settori molto importanti del nostro Paese. Dobbiamo stare più attenti e mi piacerebbe confrontarmi con scienziati e specialisti che possanorci la strada per arrivare a delle condizioni ideali.” GabrieleLa pandemia continua a tenere in apprensione l’intero sistema calcistico, costretto a far fronte ad una situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più delicata. A questo proposito,si è soffermato successivamente sull’ipotesi di inserire ilnel calcio: ““Il 97-98% ...

