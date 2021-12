Covid, Francia: terza dose dopo tre mesi. "A gennaio rischio 250mila casi al giorno" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mosca, 27 dicembre 2021 - Dati Covid in chiaroscuro al di fuori dei confini nazionali. Se da un lato in Germania i contagi Covid calano, in Francia il ministro della Salute ha avvertito che, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mosca, 27 dicembre 2021 - Datiin chiaroscuro al di fuori dei confini nazionali. Se da un lato in Germania i contagicalano, inil ministro della Salute ha avvertito che, ...

Advertising

DiMarzio : Francia: tra le misure applicate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19, c'è anche la forte riduzio… - Adnkronos : #Covid in Francia, Castex: 'Situazione tesa, #terzadose a 3 mesi'. - MediasetTgcom24 : Covid, 100mila contagi in Francia: è la prima volta da inizio pandemia #Covid - EugenioCardi : RT @Adnkronos: #Covid in Francia, Castex: 'Situazione tesa, #terzadose a 3 mesi'. - alexfoti : RT @Adnkronos: #Covid in Francia, Castex: 'Situazione tesa, #terzadose a 3 mesi'. -