Covid | Figliuolo | auguro che nel 2022 Italia esca da pandemia

Advertising

SkyTG24 : Covid, il generale Figliuolo in visita negli hub vaccinali di #Cuneo e #Torino - ufogufo : RT @ErmannoKilgore: #26dicembre infettati Italia avantieri 50.000, ieri 55.000, #Johnson e #Macron hanno fatto discorsi sul #Covid alla N… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Figliuolo: 'Dal 10 gennaio booster a 4 mesi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Figliuolo: 'Dal 10 gennaio booster a 4 mesi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Figliuolo: 'Dal 10 gennaio booster a 4 mesi' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Il generale Francesco Paolorivolge così un "pensiero a medici, infermieri e operatori ...testimonianza della bella Italia - sottolinea il commissario straordinario per l'emergenza- . ......è stato in visita all'hub vaccinale pediatrico della fondazione Compagnia di San Paolo di Torino insieme al ministro Roberto Speranza. Il commissario straordinario per l'emergenzasi ...La variante Omicron fa correre i contagi Covid in Italia e apre il caso quarantene che rischia di paralizzare un paese intero con l'isolamento ...“Oggi abbiamo tenuto una riunione sulla Città di Matera con il Sindaco e il Direttore generale dell’ASM a causa dell’aumento esponenziale dei contagi, dovuto in parte alla variante Omicron che si è pa ...