**Covid: Fedriga, 'rivedere regole quarantena, con terza dose ridurla o toglierla'** (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – "Condivido la proposta di rivedere le regole della quarantena, riducendola o togliendola per i vaccinati, soprattutto per chi ha fatto già la terza dose. Dobbiamo garantire la sicurezza sanitaria ma anche non fermare il Paese". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo a 'Pomeriggio Cinque News' su Canale 5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

