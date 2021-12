Covid | ecco quali Regioni sono in zona gialla da oggi lunedì 27 dicembre | la situazione

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Con un’ordinanza del Ministero della Salute, Friuli-Venezia Giulia e Calabria restano in giallo per altre due settimane "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus". Restano quindi sette i territori italiani fuori dallabianca: ma l’incidenza schizza in tutta Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco

Sky Tg24

le loro risposte, ad alto tasso di ironia - Il suo più grande pregio? Greggio 'Che ho tanti ... 'Altri amici morti di'. Chi è un suo eroe (o eroina) nella vita reale? G. 'Lo sono stati mio ..."Che c'entra Sassoli, e per giunta su Rai2 ?", si è sentito dire a destra, condito da un "un ... senza dimenticare che "esiste già un assembramento di nomi per il Colle che in tempi diè ...Stretta sulle mascherine per il governo: le Ffp2 diventano obbligatorie in quasi tutte le occasioni di maggior rischio contagio.Ma non tramonta la pista che porta a Florian Grillitsch Inizia il countdown:-7 giorni all’apertura del calciomercato (sessione invernale), attesissima dalla piazza e ovviamente da José Mourinho. Stop ...