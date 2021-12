Covid e vacanze: calo del 50% di prenotazioni hotel e chiusure (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Le prenotazioni negli alberghi romani sono il 50% in meno rispetto al dicembre 2019 a causa del perdurare della pandemia e degli ultimi provvedimenti presi dal governo.” lo riporta Ansa, ed è una delle ultime preoccupazioni per la chiusura di questo 2021. Il calo delle prenotazioni hotel porta a molte chiusure durante le feste, e l’effetto delle disdette genera ulteriore malcontento e malessere nel bilancio di questo nuovo anno in pandemia. Tra i settori più colpiti, il turismo ha avuto effetti disastrosi durante la pandemia e sono molti i titolari che invocano provvedimenti che vadano a favore delle loro attività. Sono i numeri che parlano, come ha riportato il presidente di Federalberghi di Roma Giuseppe Roscioli all’ANSA, sul sondaggio delle prenotazioni hotel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Lenegli alberghi romani sono il 50% in meno rispetto al dicembre 2019 a causa del perdurare della pandemia e degli ultimi provvedimenti presi dal governo.” lo riporta Ansa, ed è una delle ultime preoccupazioni per la chiusura di questo 2021. Ildelleporta a moltedurante le feste, e l’effetto delle disdette genera ulteriore malcontento e malessere nel bilancio di questo nuovo anno in pandemia. Tra i settori più colpiti, il turismo ha avuto effetti disastrosi durante la pandemia e sono molti i titolari che invocano provvedimenti che vadano a favore delle loro attività. Sono i numeri che parlano, come ha riportato il presidente di Federalberghi di Roma Giuseppe Roscioli all’ANSA, sul sondaggio delle...

Advertising

repubblica : Covid, crollo del turismo a Natale: 17 milioni di vacanze cancellate, modificate o in sospeso. In fumo 4 miliardi - eziomauro : Il Covid ferma viaggi e vacanze: guida per chi è costretto a cambiare programma per Capodanno - Open_gol : Il 70% di chi ha viaggiato verso destinazioni extraeuropee lo ha fatto in modo irregolare. E cioè dichiarando di es… - GenovaQuotidian : Prima dello stop per le vacanze 463 le classi liguri in quarantena per Covid - PierluigiPugli1 : @iamnotaheroine @GoalItalia Puntano a qualcuno che rientra col covid dalle vacanze -