Covid | continua il caos voli | oltre 2mila nuove cancellazioni

(Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA –no i pesanti disagi al traffico aereo in tutto il mondo, dopo gli8milacancellati nel fine settimana di Natale a seguito della quarantenadel personale di bordo e di terra di numerose compagnie. Al momento i collegamenti saltati nella giornata di oggi (27 dicembre) sono più di, secondo il sito specializzato Flightaware. Particolarmente colpiti restano gli Stati Uniti, dove rimarrà a terra quasi un quarto di tutti iannullati, e la Cina, con China Eastern e Air China come compagnie più coinvolte. I disagi sono destinati a proseguire anche nella settimana di Capodanno, con almeno 760già previste domani, 28 dicembre. L'articolo L'Opinionista.

