Covid, contagi record a New York: Apple chiude gli store (Di martedì 28 dicembre 2021) Apple ha chiuso al pubblico i suoi punti vendita di New York City a causa dell’aumento record di contagi da Covid 19 in città. La decisione colpisce gli 11 negozi di Manhattan, Brooklyn, Bronx e Staten Island, ma i clienti potranno ancora ritirare gli ordini online fuori dagli store, spiega il sito web della società. Nel 2020 Apple aveva chiuso tutti i suoi punti vendita in risposta all’ondata iniziale della pandemia di coronavirus. Dopo la riapertura, l’azienda ha implementato aree igienico-sanitarie progettate per i clienti e ha chiesto ai dipendenti di indossare mascherine, garantendo ai suoi dipendenti al dettaglio test settimanali a domicilio. Ora, con una nuova variante più contagiosa del virus, Apple sta inasprendo le sue ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021)ha chiuso al pubblico i suoi punti vendita di NewCity a causa dell’aumentodida19 in città. La decisione colpisce gli 11 negozi di Manhattan, Brooklyn, Bronx e Staten Island, ma i clienti potranno ancora ritirare gli ordini online fuori dagli, spiega il sito web della società. Nel 2020aveva chiuso tutti i suoi punti vendita in risposta all’ondata iniziale della pandemia di coronavirus. Dopo la riapertura, l’azienda ha implementato aree igienico-sanitarie progettate per i clienti e ha chiesto ai dipendenti di indossare mascherine, garantendo ai suoi dipendenti al dettaglio test settimanali a domicilio. Ora, con una nuova variante piùosa del virus,sta inasprendo le sue ...

Advertising

Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - ilriformista : La ‘lezione’ tedesca su come intervenire contro il #Coronavirus: col #lockdown per i non vaccinati i casi scesi da… - rtl1025 : ?? In Germania i casi di #Covid sono passati da più di 74mila a 10mila. A incidere è stata la scelta fatta il 2 dice… - sonoViolet : RT @Moonlightshad1: Al @Tg3web dicono che le quarantene fanno rischiare la paralisi al paese, non il covid, le infezioni, i contagi che via… - specialone27097 : RT @ItalicaTestudo: Elogiano la stretta anti-#novax in #Germania e #Austria, ma ancora non ci hanno spiegato come mai in #Romania (con una… -