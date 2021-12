Covid | Cartabellotta a Radio Cusano Campus | “Modificare le regole delle quarantene per i vaccinati con terza dose o si blocca il paese”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Nino, presidente della fondazione Gimbe, è intervenuto ai microfoni diinvocando una modificaper la quarantena per icon, partendo dall’assunto che la variante Omicron ha un minore impatto sugli ospedali: “Bisogna pensare, con una variante così contagiosa e con numeri che possono crescere in maniera importante, con un milione di positivi rischiamo di avere tra 5 e 10 milioni di persone in quarantena. Le persone vaccinate possono prendere il virus, seppur con probabilità enormemente più basse, in particolare se hanno fatto la, possono anche contagiare ma la contagiosità dura pochi giorni, due o tre al massimo, è possibile ...