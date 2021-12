Advertising

ItalianAirForce : Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare è decollato da Lamezia Terme per il #TrasportoSanitarioUrgente di una… - fisco24_info : Covid, bimba di 3 mesi trasportata da Trieste a Roma: Ricoverata al Bambino Gesù - italiaserait : Covid, bimba di 3 mesi trasportata da Trieste a Roma - StraNotizie : Covid, bimba di 3 mesi trasportata da Trieste a Roma - franzulli77 : RT @NAZZAN85039893: @liliaragnar Vera, la bimba ha 8 mesi, in cura da noi. Nata con molte patologie, genitori vaccinati, non affetta da cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bimba

Adnkronos

...Instagram la coppia più seguita del web in Italia ha infatti reso noto di essere positivi al-... ma in precedenza lanata a marzo aveva avuto dei problemi di salute che hanno portato i ...di cinque anni intossicata da cocaina. Somministrata per sbaglio al posto di un lassativo o ... ricetta per fare in casa il famoso liquore sorrentino Contagi, raddoppia il tasso di ...Nei giorni scorsi la donna ha avuto i primi sintomi Covid: raffreddore, tosse insistente, febbre e infine l'impossibilità di respirare.Commozione a Palma di Montechiaro, oggi, per il funerale della bambina morta nei giorni scorsi nell’incendio della casa in cui abitava con i genitori ed i fratellini. La concelebrazione religiosa è st ...