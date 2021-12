Covid, Bassetti: “Basta quarantena per contatti positivi, virus su vaccinati come raffreddore” (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Abbiamo oltre 50mila casi” Covid “al giorno, diventeranno molti di più, finiamola con il tracciamento e le quarantene dei contatti. Chi è malato deve stare a casa e dobbiamo finire con il tracciamento. Non possiamo continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato decine di persone (i contatti) per ogni tampone positivo”. Lo dice al Secolo XIX Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell’area metropolitana genovese. “Deve cambiare tutto, non possiamo contrastare il Covid di dicembre 2021 con gli strumenti normativi del dicembre 2020 – dice – più dell’80% degli italiani è vaccinato e per loro il Covid, oggi, è poco più che un brutto raffreddore”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Abbiamo oltre 50mila casi”“al giorno, diventeranno molti di più, finiamola con il tracciamento e le quarantene dei. Chi è malato deve stare a casa e dobbiamo finire con il tracciamento. Non possiamo continuare a mettere ine in isolamento forzato decine di persone (i) per ogni tampone positivo”. Lo dice al Secolo XIX Matteo, direttore delle Malattie Infettive dell’area metropolitana genovese. “Deve cambiare tutto, non possiamo contrastare ildi dicembre 2021 con gli strumenti normativi del dicembre 2020 – dice – più dell’80% degli italiani è vaccinato e per loro il, oggi, è poco più che un brutto”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

