Covid, Agenas: su i ricoveri in intensiva e area medica. Oltre la soglia in nove Regioni (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, cresce ancora l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri. Osservate speciali anche due Regioni ancora in zona bianca Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 dicembre 2021) Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, cresce ancora l’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri. Osservate speciali anche dueancora in zona bianca

Advertising

LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Covid, #Agenas: terapie intensive oltre la soglia critica. Arrivano al 12%. Lazio, Piemonte e Veneto tra le Regioni che s… - ValerioPastore1 : RT @SkyTG24: #Covid19, Agenas: su i ricoveri in intensiva e area medica. Oltre la soglia in nove Regioni - statodelsud : Covid, Agenas: su i ricoveri in intensiva e area medica. Oltre la soglia in nove Regioni - Pino__Merola : Covid, Agenas: su i ricoveri in intensiva e area medica. Oltre la soglia in nove Regioni - momentosera : #Covid, #Agenas: terapie intensive oltre la soglia critica. Arrivano al 12%. Lazio, Piemonte e Veneto tra le Region… -