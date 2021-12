Covid, Abrignani: “Virus corre, va imposto obbligo vaccino” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid oggi Italia e variante Omicron, “il Virus non ci lascia il tempo per convincere i non vaccinati, sta correndo velocissimo”. Va imposto quindi l’obbligo del vaccino. Così al Corriere della Sera Sergio Abrignani, l’immunologo dell’Università Statale di Milano, convinto assertore dell’obbligatorietà del vaccino. “Un parametro fondamentale – spiega la propria posizione – perché le Regioni cambino colore e la vita di milioni d’italiani venga stravolta è la percentuale di occupazione in terapia intensiva. Oggi più del 80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni dal giallo passeranno all’arancione, e speriamo non al rosso, la responsabilità sarà in gran parte di chi ha rifiutato la profilassi anti Covid. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021)oggi Italia e variante Omicron, “ilnon ci lascia il tempo per convincere i non vaccinati, stando velocissimo”. Vaquindi l’del. Così al Corriere della Sera Sergio, l’immunologo dell’Università Statale di Milano, convinto assertore dell’obbligatorietà del. “Un parametro fondamentale – spiega la propria posizione – perché le Regioni cambino colore e la vita di milioni d’italiani venga stravolta è la percentuale di occupazione in terapia intensiva. Oggi più del 80% dei letti sono per i non vaccinati. E non è giusto. Se le Regioni dal giallo passeranno all’arancione, e speriamo non al rosso, la responsabilità sarà in gran parte di chi ha rifiutato la profilassi anti. ...

Advertising

Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - Corriere : «È accettabile che 9 italiani su 10 debbano pagare per il comportamento di pochi? L’obbligo vaccinale è un provvedi… - Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - telodogratis : Covid, Abrignani: “Virus corre, va imposto obbligo vaccino” - ValerioPastore1 : RT @SkyTG24: #Covid19, Abrignani: “Senza i ricoveri dei no-vax, l'Italia sarebbe in zona bianca” -