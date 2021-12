Covid, 30.810 contagi. Tre studi confermano: Omicron ha una ridotta infettività polmonare (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i nuovi casi di Covid e 142 morti secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Processati 343.968 tamponi con un tasso di positività al 9%. Sono stati un centinaio gli ingressi in terapia intensiva in ventiquattr’ore, 1.126 in totale. Salgono anche i ricoverati con sintomi che sono 503 in più di ieri e portano così il totale dei pazienti nei reparti a 9.723. Dall’inizio dell’emergenza il Covid ha contagiato 5.678.112 persone, mentre le vittime salgono a 136.753. I guariti sono 5.003.855, 9.992 nelle ultime ventiquattr’ore. Ad oggi in Italia ci sono 537.504 positivi, 20.665 in più di ieri. Omicron, tre studi confermano: «ridotta infettività a livello dei polmoni» Sono tre studi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i nuovi casi die 142 morti secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione delo. Processati 343.968 tamponi con un tasso di positività al 9%. Sono stati un centinaio gli ingressi in terapia intensiva in ventiquattr’ore, 1.126 in totale. Salgono anche i ricoverati con sintomi che sono 503 in più di ieri e portano così il totale dei pazienti nei reparti a 9.723. Dall’inizio dell’emergenza ilhaato 5.678.112 persone, mentre le vittime salgono a 136.753. I guariti sono 5.003.855, 9.992 nelle ultime ventiquattr’ore. Ad oggi in Italia ci sono 537.504 positivi, 20.665 in più di ieri., tre: «a livello dei polmoni» Sono tre...

