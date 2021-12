Covid 19, Jovanotti positivo al virus: “I tamponi rapidi non sono così efficaci” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jovanotti è risultato positivo al Covid 19 e vorrebbe “prendere a pugni il virus“, come ha raccontato ai suoi fan con una delle tante storie su TikTok, oppure parlarci per convincerlo ad andarsene: “Dai, virus, vai via, ci sono posti migliori dove stare…“. Il cantante, infatti, ha deciso di documentare il decorso della malattia – scoperta il giorno di Natale – sui social, dove sta ricevendo tutto il sostegno dei suoi follower. Vi raccomandiamo... Sanremo Giovani: Elisa non ci sarà perché ha il Covid Tutto è cominciato il 25 dicembre, con un mal di gola molto forte e la febbre alta. “Ho un gran mal di gola – aveva raccontato su TikTok, aggiungendo di star passando le feste in isolamento, lontano dalla ... Leggi su diredonna (Di lunedì 27 dicembre 2021)è risultatoal19 e vorrebbe “prendere a pugni il“, come ha raccontato ai suoi fan con una delle tante storie su TikTok, oppure parlarci per convincerlo ad andarsene: “Dai,, vai via, ciposti migliori dove stare…“. Il cantante, infatti, ha deciso di documentare il decorso della malattia – scoperta il giorno di Natale – sui social, dove sta ricevendo tutto il sostegno dei suoi follower. Vi raccomandiamo... Sanremo Giovani: Elisa non ci sarà perché ha ilTutto è cominciato il 25 dicembre, con un mal di gola molto forte e la febbre alta. “Ho un gran mal di gola – aveva raccontato su TikTok, aggiungendo di star passando le feste in isolamento, lontano dalla ...

Advertising

Adnkronos : #Jovanotti positivo al #covid: 'Sono vaccinato, passerà'. - Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - evrardo_orsini : RT @cris_cersei: -Fanno tutti il vaccino per 'immunizzarsi' -Scansano i #novax perché 'contagiosi' -Si beccano poi tutti il Covid #jovanott… - PDUmorista : Pensate alla faccia di Selvaggia Lucarelli quando ha sentito il febbricitante Jovanotti vaccinato col Covid dire su… -