Costa Crociere | la compagnia condannata a risarcire 92mila euro a un naufrago della Concordia per disturbo post-traumatico

(Di lunedì 27 dicembre 2021)dovràcon oltreun passeggero, rimasto colpito dada stress dopo essere sopravvissuto al naufragio che il 13 gennaio 2012 causò 32 morti. Lo ha deciso la prima sezione del Tribunale civile di Genova, riconoscendo il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, difeso dagli avvocati del Codacons: nello specifico il danno liquidato è di 77mila, a cui si aggiungono 15.692di spese legali. “Si tratta di una importantissima vittoria per il Codacons, che fin da subito aveva sostenuto le responsabilità diper ...

