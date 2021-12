Costa Concordia | passeggero risarcito per lo stress post naufragio | 77mila euro

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Crociere dovrà risarcire un naufrago dellaper lo. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito ...

Crociere dovrà risarcire un naufrago dellaper lo stress post naufragio. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti , uno dei passeggeri della ...... Vittoria del Codacons controCrociere, con la società di navigazione che dovrà risarcire con circa 92.700 euro un naufrago della. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha ...Genova, 27 dicembre 2021 - Costa Crociere dovrà risarcire un naufrago della Costa Concordia per lo stress post naufragio. Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale ...Lo ha deciso il Tribunale di Genova che ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da Ernesto Carusotti, uno dei passeggeri della Concordia ...