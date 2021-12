“Cosa gli hanno fatto quando è morto”. Il caso choc di Leonardo, 34 anni: la scoperta dopo l’incidente (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si chiamava Leonardo Nardacci e aveva 34 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto la notte di Natale tra Sezze e Roccagorga, in provincia di Latina. l’incidente è avvenuto intorno alle 23, in via Prati, all’altezza del campo sportivo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’auto sulla quale viaggiava la vittima, una Toyota condotta da un 23enne residente a Sezze, è improvvisamente uscita fuori strada. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane alla guida dell’auto ha perso il controllo e Leonardo Nardacci, che viaggiava sul sedile del passeggero è stato sbalzato fuori. Immediati i soccorsi, ma per il 34enne non c’è stato niente da fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 34enne. Il comune di Roccagorga, dove ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si chiamavaNardacci e aveva 34la vittima delstradale avvenuto la notte di Natale tra Sezze e Roccagorga, in provincia di Latina.è avvenuto intorno alle 23, in via Prati, all’altezza del campo sportivo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’auto sulla quale viaggiava la vittima, una Toyota condotta da un 23enne residente a Sezze, è improvvisamente uscita fuori strada. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane alla guida dell’auto ha perso il controllo eNardacci, che viaggiava sul sedile del passeggero è stato sbalzato fuori. Immediati i soccorsi, ma per il 34enne non c’è stato niente da fare. I soccorritori del 118 nonpotuto fare altro che constatare il decesso del 34enne. Il comune di Roccagorga, dove ...

