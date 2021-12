Coronavirus, un anno esatto di vaccini. 108 milioni di dosi somministrate FOTO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un anno fa iniziava la campagna vaccinale , all’ ospedale Spallanzani di Roma . Dopo 12 mesi sono oltre 108 milioni le dose somministrate e 47.947.263 gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 dicembre 2021) Unfa iniziava la campagna vaccinale , all’ ospedale Spallanzani di Roma . Dopo 12 mesi sono oltre 108le dosee 47.947.263 gli italiani che hricevuto almeno la prima...

