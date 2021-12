Coronavirus | si va verso il vaccino universale | l' Australia muove passi in avanti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Progressi incoraggianti in, con l’ausilio di uno speciale gruppo di topi geneticamente modificati, nella ricerca di uncontro il Covid-19 , a prova di varianti. I topi sono...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso

Fanpage.it

L'Italia, investita dalla quarta ondata di, ha subito le conseguenze 'delle scelte sbagliate di altri', afferma l'esperto di Igiene Pubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza. 'Non è un caso che le 3 ..."Dobbiamo considerare ilcome l'andamento delle onde che produce un sasso nello stagno. ... Andiamoquesta soluzione anche per il Covid". ...Discoteche chiuse, cancellati concerti e feste in piazza. Nonostante il record dei contagi, anche l'isola vive queste feste di fine anno con più libertà e possibilità di ritrovare parenti e amici Le r ...Dal sito ufficiale della Juventus: Sarà contro l'Udinese l'ultimo match di campionato che la Juve giocherà all'Allianz Stadium nel mes ...