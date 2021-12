Coronavirus | oggi nel Lazio 2 933 nuovi casi1 618 a Roma e 7 morti Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7 4%

Coronavirus, oggi nel Lazio 2.933 nuovi casi(1.618 a Roma) e 7 morti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7.4% (Di lunedì 27 dicembre 2021) ‘oggi nel Lazio su un totale di 39. 551 tamponi, si registrano 2.933 nuovi casi positivi, sono 7 i decessi, 966 i ricoverati, 135 le terapie intensive e 1.078 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7.4%. I casi a Roma città sono a quota 1.618. Nella giornata di ieri somministrati oltre 27mila vaccini, il 38% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1.8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l’obiettibo delle 2mln di dosi booster. Partono a mezzanotte le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili secondo le tabelle individuate dal Ministero della salute). Aperti dal 30 dicembre fino alle ore 24 gli hub vaccinali di Termini, La Vela di Tor Vergata, Eur ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) ‘nelsu un totale di 39. 551, si registrano 2.933casi, sono 7 i decessi, 966 i ricoverati, 135 le terapie intensive e 1.078 i guariti. Iltraè al 7.4%. I casi acittà sono a quota 1.618. Nella giornata di ieri somministrati oltre 27mila vaccini, il 38% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1.8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l’obiettibo delle 2mln di dosi booster. Partono a mezzanotte le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili secondo le tabelle individuate dal Ministero della salute). Aperti dal 30 dicembre fino alle ore 24 gli hub vaccinali di Termini, La Vela di Tor Vergata, Eur ...

Corriere : In Italia 44.595 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia. Le vittime sono 168: i... - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positività a 5,4% - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 27 dicembre - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - wesud_news : Coronavirus, 484 i nuovi casi oggi in Calabria: 550 i casi attivi nel Crotonese -