Coronavirus, oggi in Italia 30.810 positivi e 142 morti. Positività in calo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono 30.810 i casi di Covid individuati innelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81. Sono...

Advertising

Corriere : In Italia 44.595 nuovi casi: mai così tanti da inizio pandemia. Le vittime sono 168: i... - Corriere : In Italia nuovo record di casi da inizio pandemia: 50.599 nuovi contagi, 141 morti, positività a 5,4% - FabrizioFalvo2 : RT @CiaoKarol: Salgono i contagi e l’ansia: invochiamo Padre Pio contro la pandemia oggi, 28 dicembre 2021: Preghiera a Padre Pio contro il… - sologiuma : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 30.810 contagiati • 142 morti • 9.992 guariti +37 terapie intensive | +503 ricov… - milano_today : Bollettino covid, 5.065 positivi in Lombardia, 870 nella città di Milano. +100 ricoverati in più -