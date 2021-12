Corona virus | Italia | attualmente positivi a test in un giorno con 136753 decessi 142 e guariti Totale di 5678112 casi 30810 Dati della protezione civile | effettuati tamponi

Advertising

cavs1899 : @cmdotcomm @Gaucho_RN ma anche del corona virus - SimonaBellone : RT @SimonaBellone: ?? Invito ad ascoltare riflessioni ed emozioni sulla pandemia #Covid19 #Coronavirus ??I primi 4 video ??di 500 di concorren… - SimonaBellone : ?? Invito ad ascoltare riflessioni ed emozioni sulla pandemia #Covid19 #Coronavirus ??I primi 4 video ??di 500 di conc… - serenel14278447 : Omicron non è una variante del Delta,deriva direttamente dal corona virus .TGR Leonardo. Omicron, così cambiano i… - Essere_Ignoto : @Msimona69 @LaPiramide__ attento che se TI becchi il raffreddore nel frattempo ed è causato da un qualunque corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: In merito alla campagna vaccinale anti - covid 19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, oggi 27 dicembre sono stati operativi gli hub ......9 Entro quando presentare il 730 10 Scadenze 730 2021 11 Proroga Scadenza 730 precompilata dichiarazione dei redditi 2020 12 Nuove Scadenze dichiarazione dei redditi 730 2020 dopo13 ...Sono 20 i morti per Coronavirus registrati oggi in Sicilia. I contagi sono 2.087, per un totale di 29.864 attuali positivi. I dimessi/guariti sono 732. I ricoverati in terapia intensiva sono in tutto ...Boom di contagi da Covid-19 a Villapiana e numeri da Zona Rossa. L’ultimo bollettino diffuso dal Comune parla di 97 positivi con ben 50 cittadini in attesa di tampone. Villapiana conta circa 5000 ...