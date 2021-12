Coppia Temptation Island racconta il calvario del parto: “Un incubo, ha rischiato di morire” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Diventati genitori all’inizio di dicembre, i volti noti di Temptation Island Oronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno subito lasciato intendere che, contrariamente alla gravidanza, il parto era stato molto difficoltoso. Un vero “incubo”: così lo avevano definito, senza tuttavia scendere nel dettaglio di quanto successo. Lo hanno fatto qualche ora fa, tramite alcune storie commosse pubblicate su Instagram. Temptation Island, Nicola Panico si è sposato L'ex fidanzato di Sara Affi Fella ha detto "sì" alla compagna da cui aspetta il primo figlio Temptation Island, il dramma di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi Sul profilo Instagram di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Diventati genitori all’inizio di dicembre, i volti noti diOronzo Carinola e Valentina De Biasi hanno subito lasciato intendere che, contrariamente alla gravidanza, ilera stato molto difficoltoso. Un vero “”: così lo avevano definito, senza tuttavia scendere nel dettaglio di quanto successo. Lo hanno fatto qualche ora fa, tramite alcune storie commosse pubblicate su Instagram., Nicola Panico si è sposato L'ex fidanzato di Sara Affi Fella ha detto "sì" alla compagna da cui aspetta il primo figlio, il dramma di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi Sul profilo Instagram di ...

Advertising

Sofia17324238 : #gfvip non guardo il GF da circa 3 GG e non mi sono persa nulla se non qualche coppia finta Ke si è formata nessuna… - Gianni94545962 : American smile si vanta di aver fatto scoppiare una coppia a Temptation Island,secondo chi trova American smile li… - Mel51987 : @Loryebbbasta Che poi non ha neanche niente di simpatico si crede simpatico ma io lo vedo solo un montato con la ba… - who_dottor : Nathaly non conosce bene la situazione e forse Alessandro le ricorda quello che lei ha subito a Temptation Island p… - Micol_2893 : RT @yellowolf_: già pronti per temptation island in coppia e poi finalmente completeranno il curriculum dei morti di fama -