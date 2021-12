Coppa di Francia, dopo tafferugli Paris FC e Lione escluse (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Nizza ha raggiunto gli ottavi di finale senza giocare beneficiando dell'esclusione delle due squadre Leggi su itasportpress (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Nizza ha raggiunto gli ottavi di finale senza giocare beneficiando dell'esclusione delle due squadre

