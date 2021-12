Coppa d’Africa, ecco quanto partite rischia di saltare Kessié (Di lunedì 27 dicembre 2021) Franck Kessié, centrocampista del Milan, convocato per la Coppa d'Africa così come Ismaël Bennacer e Fodé Ballo-Touré. Assenti tante partite? Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Franck, centrocampista del Milan, convocato per lad'Africa così come Ismaël Bennacer e Fodé Ballo-Touré. Assenti tante

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - DiMarzio : #FIFA | Il presidente #Infantino è intervenuto sull'argomento Coppa d'Africa - Gazzetta_it : Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni #caf - RBonvecchi : @Jackangelsud @UccellinoMilan Apparte il fatto che verrebbe a fare il 4 dietro Tonali, Kessiè e Bennacer ma poi che… - m346m339 : RT @GnocchiGene: Coppa d’Africa , numerosi i partenti per la competizione. Allegri sta facendo di tutto per far passare Ramsey come cittadi… -