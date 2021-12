Coop, Msf, Comunità Sant‘Egidio e Unhcr insieme per l’Africa (Di lunedì 27 dicembre 2021) I dati che arrivano dall’Africa a proposito della campagna vaccinale anti Covid-19 rimangono preoccupanti. Solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. In quel continente le persone non hanno la possibilità di scegliere e il Covid 19 continua a fare paura. Da questa premessa Coop ha lanciato #Coopforafrica, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. Con questa iniziativa Coop si schiera al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l’Agenzia Onu per i Rifugiati-Unhcr, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni già sono attive sul territorio africano per favorire la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) I dati che arrivano dala proposito della campagna vaccinale anti Covid-19 rimangono preoccupanti. Solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. In quel continente le persone non hanno la possibilità di scegliere e il Covid 19 continua a fare paura. Da questa premessaha lanciato #forafrica, la campagna di raccolta fondi promossa daper favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. Con questa iniziativasi schiera al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l’Agenzia Onu per i Rifugiati-, ladie Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni già sono attive sul territorio africano per favorire la ...

