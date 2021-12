Coop in prima linea per favorire la vaccinazione in Africa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Prosegue #CoopforAfrica, la campagna di raccolta fondi promossa da Coop per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa. Iniziata il 9 dicembre scorso, con la durata prevista di un mese, #CoopforAfrica vede le Cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l'Agenzia Onu per i Rifugiati-Unhcr, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni già sono attive sul territorio Africano per favorire la vaccinazione. Le donazioni raccolte saranno raddoppiate da Coop. Si può donare alle casse degli oltre 1100 punti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Milano, 27 dic. - (Adnkronos) - Prosegue #for, la campagna di raccolta fondi promossa daperlae la lotta al Covid in. Iniziata il 9 dicembre scorso, con la durata prevista di un mese, #forvede leerative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l'Agenzia Onu per i Rifugiati-Unhcr, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni già sono attive sul territoriono perla. Le donazioni raccolte saranno raddoppiate da. Si può donare alle casse degli oltre 1100 punti ...

