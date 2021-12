Conte, ecco il nuovo coro dei tifosi del Tottenham (Di lunedì 27 dicembre 2021) LONDRA (Regno Unito) - Il Tottenham è imbattuto da sei gare e nello scorso turno ha superato 3 - 0 il Crystal Palace nel derby londinese. Un ottimo inizio per Antonio Conte che sta conquistando ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 dicembre 2021) LONDRA (Regno Unito) - Ilè imbattuto da sei gare e nello scorso turno ha superato 3 - 0 il Crystal Palace nel derby londinese. Un ottimo inizio per Antonioche sta conquistando ...

Advertising

63pbravi : RT @FrancoArlati: Nei giorni della crisi Conte sperava in Ciampolillo,Renzi in Draghi. Ecco spiegata la differenza !!!! - Luxgraph : Conte conquista i tifosi: ecco il nuovo coro dei supporters del Tottenham - sdegnata : @MarleyBrandy Ecco appunto, Renzi ha sponsorizzato il Conte 2 per non dare il paese in mano all'estrema destra che… - sportli26181512 : #Conte, ecco il nuovo coro dei tifosi del #Tottenham: I supporters degli Spurs hanno voluto omaggiare il loro allen… - kmxloc : @Davide70405052 Dopo le bimbe di Conte… ecco le bimbe di speranza!!! ??????????????????????? -