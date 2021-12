Confcommercio | turisti in calo nel 2021 | meno di 120 milioni di presenze

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L'anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con 120di visitatori che mancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13indi viaggi degli italiani all'...

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio turisti

In questa situazione, sottolinea, è evidente che il Governo deve sostenere in ... non sono solo i numeri deima anche il tipo di viaggio scelto, in buona sostanza la spesa, che è ...A lanciare l'allarme è, il cui presidente Carlo Sangalli chiede al governo 'più sostegni. Non è pensabile un'economia italiana senza il traino del turismo'.Torino, 27 dic. (LaPresse) - L’anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze ...(Teleborsa) - L'anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze che mancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13 milion ...