Confcommercio | Nel 2021 meno 120 milioni di presenze rispetto al 2019

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L’anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con al60di arrivi e 120diche mancheranno all’appelloale 13indi viaggi degli italiani all’estero. A lanciare l’allarmecon il presidente Carlo Sangalli che chiede al governo “più sostegni, la proroga della cassa integrazione e adeguate moratorie fiscali. Non è pensabile - dice - un’economia italiana senza il traino fondamentale del turismo”. Secondo l’indagine realizzata dain collaborazione con SWG e su dati Istat e Bankitalia, solo per le vacanze tra Natale, Capodanno ed Epifania,ai 25di partenze ...

Crollo nelle vacanze di Natale per il turismo in Italia che chiude il 2021 con dati disastrosi: lo afferma una nota di, secondo cui nell'anno si sono registrati almeno 60 milioni di arrivi e 1 20 milioni di presenze in meno rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggi degli italiani all'estero . Solo ......"periodo delle feste si registra un rallentamento del trend di crescita nella vendita di libri". Lo dice Polo Ambrosini, presidente dell'Associazione librai italiani, aderente aA lanciare l'allarme una nota di Confcommercio che fotografa la situazione del turismo sulla base di un'indagine realizzata in collaborazione con SWG e su dati Istat e Bankitalia. In questa situazione ...All’incontro, coordinato dal Sindaco Franco Ancona, hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni di Crispiano e Castellaneta, di Confindustria Taranto–Delegazione di Martina, Confcommercio, ...