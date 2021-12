Concorsi scuola, fino al 31 marzo ancora modalità semplificata: possibili sedi decentrate e orale in videoconferenza. Lo prevede il Decreto Festività (Di lunedì 27 dicembre 2021) Confermati fino al 31 marzo, termine ultimo per lo stato di emergenza, i Concorsi pubblici in modalità semplificata. Lo prevede il Decreto Festività pubblicato il 24 dicembre dal governo. Il provvedimento conferma quanto previsto dal Decreto legge n. 44/2021 che introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei Concorsi pubblici, nonché alcune norme transitorie per i Concorsi già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Confermatial 31, termine ultimo per lo stato di emergenza, ipubblici in. Loilpubblicato il 24 dicembre dal governo. Il provvedimento conferma quanto previsto dallegge n. 44/2021 che introduce a regime una nuova proceduraper lo svolgimento deipubblici, nonché alcune norme transitorie per igià banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale. L'articolo .

