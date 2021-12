Con la Befana e la Bellucci il made in Italy sfida Harry Potter

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lo sceneggiatore Nicola Guaglianone (quello che ha scritto tra l’altro “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Freaks Out” per Mainetti, ma anche “L’Ora legale” e “Il Primo Natale” con Ficarra e Picone, “Indivisibili” con Edoardo De Angelis, la serie tv “Vita da Carlo”, con Carlo Verdone, e il primo “Lavien di notte” di Michele Soavi) studia da regista. Mi perdoni la regista Paola Randi, questo sequel, o meglio prequel, “Lavien di notte II- Le origini” che sarà in sala il 30 gennaio con Lucky Red è senz’altro fatica sua, ma è anche l’esame di maturità di Guaglianone, che con Menotti firma da sceneggiatore ma anche come direttore creativo e regista -a titolo di esperimento- della seconda unità. Per incerte che siano le origini del personaggio, lache riempie le calze scendendo dal camino nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ...

