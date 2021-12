Con 18 storie vere Elisa Sgubin racconta il Covid nel mondo E Bergamo l’aiuta

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Diciotto persone di diciotto nazioni diverse, dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Russia al Brasile, dalla Spagna ad Hong Kong, dalla Francia alla Nigeria, dalla Tunisia alla Scozia. Senza dimenticare l’Italia. Un mappadi, di vite, di esistenze stravolte dal19 che si affacciano su uno schermo, come se fosse un balcone, e parlano nella Babele delsotto scacco della paura del virus che uccide., italiana residente a Londra dove lavora da anni ha deciso nell’aprile 2020 di mettere nero su bianco quelle. Come tanti tasselli di un mosaico, come frammenti di una sfera andata in frantumi riflettevano nuove visioni del. Così è nato “Alla fermata”, un’opera edita da& Sport. “Tra ...