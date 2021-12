Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è il miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky e il miglior film di Natale di sempre con 1.425.205 spettatori medi. Dati da record per il secondo capitolo della commedia, già campione d'incassi al cinema, diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto ha totalizzato 1.425.000 spettatori medi (su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand) con 2.219.278 contatti unici, share 2,91% e una permanenza al 64%, risultando il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021)unindiè ilsu Sky e ilfilm di Natale di sempre con 1.425.205 spettatori medi. Dati da record per il secondo capitolo della commedia, già campione d'incassi al cinema, diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese:unindiha totalizzato 1.425.000 spettatori medi (su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand) con 2.219.278 contatti unici, share 2,91% e una permanenza al 64%, risultando il ...

Advertising

hirtbello : RT @lorypil66: Ieri ho postato Gino, gatto della mia amica, per mostrare che un felino totalmente ipovedente, dentro casa, in sicurezza, ha… - iltatovero : @parentetweet avessi visto 'come un gatto in tangenziale 2' !!!! - searainandtears : Jungkook su Weibo come la gif del gatto che scrive al computer - Smerinss : @volotea per portare in volo un gatto con meno di tre mesi e quindi senza i documenti necessari come si può fare? - danielarom12570 : RT @lorypil66: Ieri ho postato Gino, gatto della mia amica, per mostrare che un felino totalmente ipovedente, dentro casa, in sicurezza, ha… -